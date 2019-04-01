ФСБ обвинила в терроризме причастного к массовой драке дагестанского блогера

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму. Об этом в понедельник, 1 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По его словам, Мирзеханову вменяется часть 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и часть 1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка в террористическую деятельность») УК РФ. При этом вину в инкриминируемых ему преступлениях блогер не признает.

17 февраля сообщалось, что Мирзеханов задержан в Москве по подозрению в соучастии в хулиганском нападении на столичное кафе «Неолит». По данным следствия, он и еще четыре человека пришли в заведение с ножами и травматическими пистолетами, произвели не менее восьми выстрелов и нанесли травмы одному из посетителей.

После этого, 21 февраля, адвокат блогера заявил, что того подозревают в терроризме.

Незадолго до задержания в Instagram было опубликовано обращение Мирзеханова, в котором он говорил, что давно заметил за собой слежку и опасается, что с ним может что-то случиться. Блогер предположил, что его преследуют сотрудники ФСБ, которые «подставляют российских мусульман». По его словам, закон он не нарушал и никаких запрещенных предметов не хранит.

Кроме того, в 2012 и 2013 годах Мирзеханов обращался к правозащитникам и записывал видеообращение о похищениях и пытках. Он утверждал, что его трижды истязали и дважды насильно удерживали в Дагестане ради показаний на его знакомых.

Алибек Мирзеханов переехал в Москву из Дербента, занимается хиджамой (капиллярное кровопускание в исламской медицине). На его Instagram-аккаунт подписаны более 100 тысяч пользователей.

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