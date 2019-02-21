Участвовавшего в массовой драке дагестанского блогера заподозрили в терроризме

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подозревает в терроризме блогера Алибека Мирзеханова, задержанного после массовой драки возле кафе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамиль Яндарбаев в четверг, 21 февраля.

По его словам, мужчину всю ночь допрашивали сотрудники спецслужб в качестве подозреваемого по статьям 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Адвокат отметил, что его подзащитный отрицает свою причастность к этим преступлениям.

20 февраля Кузьминский районный суд Москвы отказался избирать Мирзеханову меру пресечения по делу о массовой драке и вернул материалы следствию ввиду неявки задержанного и следователя, сообщала «Медиазона».

После освобождения из изолятора временного содержания (ИВС) блогера похитили, заявил защитник со ссылкой на родственников Мирзеханова. Они видели возле ИВС микроавтобус без номеров, в котором, предположительно, увезли мужчину. По словам адвоката, родственники подали заявление о похищении задержанного в полицию и Следственный комитет.

16 февраля сообщалось о задержании Мирзеханова. Его брат рассказал, что утром в дом ворвались около 20 силовиков, которые грубо повалили молодого человека на пол и сковали ему руки наручниками.

В постановлении о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») было сказано, что Мирзеханов и еще четыре человека пришли в кафе «Неолит» с ножами и травматическими пистолетами, произвели не менее восьми выстрелов и нанесли травмы одному из посетителей. Близкие молодого человека утверждают, что у него есть алиби и он не мог участвовать в этом преступлении.

14 февраля возле кафе «Неолит» произошла драка со стрельбой. По словам очевидцев, в ней участвовали до 70 человек, но, по данным полиции — двадцать. Были задержаны 25 человек, у которых изъяли травматические пистолеты и ножи. Сообщалось, что на кафе напали вооруженные люди, разговаривавшие на чеченском языке.

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