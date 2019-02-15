Массовую драку в Москве признали хулиганством

Московская полиция возбудила уголовное дело после массовой драки, произошедшей вечером 14 февраля около кафе на 1-й Курьяновской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка в пятницу, 15 февраля.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным полиции, конфликт вспыхнул на бытовой почве. В нем приняли участие 20 граждан, а не 100, как сообщали СМИ, отметили в пресс-службе.

«В ходе инцидента неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен, а также причинены механические повреждения автомашине иностранного производства», — отмечается в сообщении ведомства.

Полицейский был вынужден произвести из табельного пистолета один выстрел вверх, чтобы остановить драку. Пострадавших от выстрела нет.

В отдел МВД по району Печатники доставлено 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий.

Ранее 15 февраля сообщалось, что в массовой драке на юго-востоке Москвы участвовали от 70 до 100 человек, один получил телесные повреждения и был вынужден обратиться к врачам. Высказывалась версия, что конфликт стал следствием криминальных разборок.

Инцидент произошел у кафе «Неолит», владельцем которого является некто Яшар Алиев, сообщает Telegram-канал Hue. Это заведение — «очень проблемное место в Печатниках». За два года в полицию поступило 62 обращения местных жителей на деятельность «Неолита». Жители Печатников добились закрытия кафе через суд и Роспотребнадзор, но заведение продолжило работать.

Вечером 14 февраля в кафе ворвалась толпа вооруженных людей, которые обстреляли и ранили Алиева, завязалась массовая драка.

«Есть версия, что накануне Яшар Алиев со "своими ребятами" избил чеченца. Диаспора быстро нанесла ответный удар», — говорится в сообщении.

Нападавшие были на автомобилях с замазанными грязью и снегом номерами. Очевидцы говорят, что вооруженные люди разговаривали на чеченском языке.

«Вооруженные стволами бандиты вели себя как джентльмены. Дамам предложили выйти и только потом начали стрелять. Первым, к слову, был ранен мужчина который хотел убежать с женщинами», — отмечается в сообщении.

Кафе и автомобиль Infiniti хозяина кафе в пулевых отверстиях.

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