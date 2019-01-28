Очевидцы сняли массовую драку со стрельбой в Олимпийском парке Сочи

Массовая драка со стрельбой, произошедшая 28 января в Олимпийском парке Сочи, попала на видео. Очевидцы сняли конфликт с участием не менее десяти мужчин у отеля «Богатырь». Запись выложена в паблике «ДТП и ЧП в Сочи» во «ВКонтакте».

Это произошло около остановки общественного транспорта. «Группа мужчина сначала выясняла отношения, после чего один из участников открыл стрельбу из пистолета, скорее всего, травматического. В этот момент к месту событий подъехал полицейский автомобиль. Именно возле него и произошла кульминация драки, когда несколько человек принялись избивать одного. Немного запоздалое вмешательство сотрудника полиции остановило расправу», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Несколько человек задержаны, количество пострадавших устанавливается.

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