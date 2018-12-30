Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео

koksharovakri / Instagram

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram. На них видно, как на улице Думской, известной большим количеством баров и клубов, происходит потасовка, в которой пострадали как минимум три человека.

Как уточняет «Фонтанка», супруга одного из пострадавших сообщила, что инцидент произошел около 2 часов ночи 29 декабря возле заведения под названием Duma. Якобы у отдыхавших там мужчин возник конфликт с барменом, после чего тот распылил перцовый баллончик. Завязалась драка, к которой подключились другие сотрудники заведения. Супруг женщины попал в больницу, у него диагностировали перелом челюсти и носа, а также сотрясение мозга.

В баре Duma заявляют, что сотрудники заведения не имеют отношения к произошедшему. «Камеры видеонаблюдения, расположенные в нашем баре, засняли все происходящее, и мы уже поделились данной записью со сотрудниками правоохранительных органов, — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram. — Мы готовы помочь и предоставить имеющиеся у нас видеоматериалы, а также оказать посильную нам помощь в разбирательстве инцидента, портящего репутацию нашего заведения. К сожалению, пострадавшие отказываются идти на контакт с администрацией».

Полиция проводит проверку по факту драки, сообщает РИА Новости.

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