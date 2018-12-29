Массовая драка на корпоративе с участием российских адвокатов попала на видео

chelny-biz.ru

В одном из кафе Набережных Челнов во время новогоднего корпоратива произошла массовая драка. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на YouTube.

На записи видно, как посетители кафе дерутся, в то время как ведущая пытается их утихомирить: «Девушки, не забывайте о том, что вы девушки!», «Угомоните даму» и «Не умеете гулять, не гуляйте, в конце концов».

По данным регионального издания Chelny-biz.ru, в заведении в тот вечер гуляли несколько компаний, в том числе и адвокатская контора.

На кадрах, снятых с другого ракурса, видно, как один из мужчин, схватив своего оппонента, пытается сделать «розочку», но бутылка шампанского не разбилась.

Конфликт разгорелся между двумя компаниями. Один из гостей начал приставать к замужним женщинам, ему сделали замечания, после чего началась драка.

Администрация кафе вызвала полицию, которая забрала пятерых мужчин. Зачинщик драки успел скрыться с места происшествия.

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