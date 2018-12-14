Госкомпании решили скрыть размах новогодних корпоративов

Государственные компании не отказались от новогодних корпоративов за счет компании, как того требовал президент России Владимир Путин, а просто научились скрывать размах праздника. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и представителей госкомпаний.

Официально представители многих российских госкомпаний заявили, что никаких корпоративов не проводят. О празднествах официально признался только Сбербанк, однако представитель финансовой организации отметил, что они проводятся на добровольной основе внутри каждого из подразделений.

Однако издание настаивает, что представители госкомпаний лукавят, а их расходы со времен кризиса 2013-2014 годов только выросли, а не сократились. «Это сказка, что в госкорпорациях бюджет урезали. Напротив, он процентов, наверное, на 20, а то и 30, подрос», — пишет издание.

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Гендиректор компании COMMUNICATOR Creative Events Егор Доброгорский настаивает, что некоторые компании намеренно запрещают снимать и выкладывать фото с мероприятия куда-либо, так как не хотят показывать, сколько денег они тратят на праздник. В некоторых компаниях уже вовсе работает правило, согласно которому за фотографии c корпоративов, выложенные в сеть, могут просто уволить. В правилах некоторых компаний прямо запрещено снимать руководство и топ-менеджмент.

«По оценкам event-агентств, если частные компании выделяют на корпоратив по 2,5 тысячи рублей на человека, то госкорпорации тратят по 10-15 тысяч рублей на персону», — утверждает издание.

Помимо простых запретов, за порядком и информационной безопасностью на праздниках всегда следят представители собственной службы безопасности. «Если уж человек вынимает смартфон и начинает снимать фото или видео, то ему делают замечание и просят удалить снятое», — рассказал изданию патимейкер Андрей Князев. По его же словам, при повторном нарушении участника могут просто выгнать из зала.

Президент России Владимир Путин еще в 2013 году попросил госкомпании не раздражать простых граждан и не тратить огромные деньги на новогодние корпоративы. «Только нужно сброситься из своего кармана и пойти на корпоратив», — требовал тогда президент России.

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