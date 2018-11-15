Полицейские из секретной части раскрыли себя на корпоративе в честь Дня полиции

Сотрудников отдела скрытого наблюдения № 2 оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области уволили вместе с начальником после того, как во время корпоратива ведущая по просьбе силовика поздравила отдел, объявив перед выступлением его полное название. Об этом в четверг, 15 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

Инцидент произошел 10 ноября во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел России. Сотрудники названного отдела устроили корпоратив в одном из ресторанов. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении издания, видно, как артист вышел на сцену, собираясь выступить с песней.

Перед этим ведущая зачитала поздравление, переданное от одного из правоохранителей, в котором полностью прозвучало название секретной части. Отмечается, что начальника отдела и всех присутствовавших сотрудников 12 ноября уволили со службы по отрицательной статье. Они связывают это именно с разглашением секретных сведений.

Представитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области отказался давать какие-либо комментарии по инциденту. «У меня нет такой информации, это единственное, что я могу вам сказать», — сказал он.

Оперативно-поисковое бюро (ОПБ) МВД создавалось на основе советского седьмого управления МВД СССР, которое также курировало службу наружного наблюдения. ОПБ считается одним из самых секретных подразделений ведомства. По некоторым данным, сотрудники этого подразделения следят как за полицейскими, так и за гражданскими лицами.

Youtube / Телеканал 360

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