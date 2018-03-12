Калининградского чиновника заподозрили в двойном изнасиловании на корпоративе

Калининградские следователи проверяют информацию о двойном изнасиловании на корпоративе региональных приставов по случаю 8 Марта. В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Сергея Симоненко, сообщает сайт 47news.ru.

По информации издания, вечером 7 марта две подчиненные Симоненко написали на него заявления о сексуальном насилии. В пресс-службе регионального Следственного комитета порталу не стали комментировать инцидент «в интересах следствия». В калининградском УФССП сообщили о проведении внутренней проверки.

Симоненко, в свою очередь, назвал информацию об изнасилованиях оговором со стороны сотрудниц, которых он якобы собирался уволить за профнепригодность. Он отметил, что продолжает ходить на работу, а не сидит в камере, и это, по его мнению, «показательно».

Ранее издание Klops.ru со ссылкой на источник в ведомстве писало, что накануне 8 Марта в здании управления проходил корпоратив, во время которого одна из работниц позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании коллегой. Прибывшие на место оперативники застали мужчину в тот момент, когда он насиловал другую свою подчиненную. В пресс-службе калининградского УФССП ответили, что никакого корпоратива у них не было.

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