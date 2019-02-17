Пережившего пытки блогера задержали по делу о массовой драке в московском кафе

Исламский Instagram-блогер Алибек Мирзеханов задержан в Москве по подозрению в соучастии в хулиганском нападении на столичное кафе «Неолит», сообщает портал «Новое дело».

Издание опубликовало фрагмент постановления о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), В документе сказано, что Мирзеханов и еще четыре человека пришли в заведение с ножами и травматическими пистолетами, произвели не менее восьми выстрелов и нанесли травмы одному из посетителей. Близкие молодого человека утверждают, что у него есть алиби и он не мог участвовать в этом преступлении.

Молодой человек задержан рано утром в субботу, 16 февраля. В квартире прошел обыск. О его местонахождении не было известно почти сутки. Позднее выяснилось, что он находится в ОВД «Печатники», и в понедельник, 18 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

. Ассаляму Алейкум ва рахматулЛагь братья и сёстра. . Ролик выставляю по просьбе нашего брата @alibek_asad который отправил мне пару месяцев назад который чувствовал за собой слежку и его просьбой было чтобы по возможности его распространили. . Делай репост, джазакумулЛагьу Хайран. @alibek_asad @kirill_jabrail @d_a.500 @hushetskiy @rashid_ibn_seifullah @ummrayhan @rauf_ibn_salyaf @umar_askhab_ubekinskiy @umar.abu.amira @umar_bin_al_hattab000 @abu_usama_official @_bahau_ @ismail_abu_muhammad @sasitlinsky @daniyalabuhamza @amira_amirkina @minbar_official Фото опубликовано @abu_hanifa_kadarskii

Незадолго до задержания в Instagram было опубликовано обращение блогера, в котором он говорит, что давно заметил за собой слежку и опасается, что с ним может что-то случиться. Он предположил, что его преследуют сотрудники ФСБ, которые «подставляют российских мусульман». По его словам, закон он не нарушал и никаких запрещенных предметов не хранит.

Уголовное дело после массовой драки на бытовой почве в кафе «Неолит» возбуждено 15 февраля. По данным полиции, в ней приняли участие 20 человек.

В 2012 и 2013 годах Мирзеханов обращался к правозащитникам и записывал видеообращения о похищениях и пытках. Он утверждал, что его трижды истязали и дважды насильно удерживали в Дагестане ради показаний на его знакомых.

Алибек Мирзеханов переехал в Москву из Дербента, занимается хиджамой (капиллярным кровопусканием по исламской медицине). На его Instagram-аккаунт подписано более 100 тысяч пользователей.

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