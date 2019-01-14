Власти обеспокоились судьбой пропавших ингушей спустя пять месяцев

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил с постоянным представителем республики при президенте России Алиханом Цечоевым ситуацию с задержанием на территории Египта пяти ингушских студентов, местоположение которых неизвестно с августа прошлого года. Об этом в понедельник, 14 января, ингушский глава сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил Евкуров, постпред по его поручению провел встречу с послом Египта в России Ихабом Насром. «В настоящее время посольство и российские консульства в Египте уже занимаются этим вопросом — устанавливается местонахождение наших ребят и причины задержания», — говорится в сообщении.

Также глава Ингушетии заметил, что в ближайшее время в республике будет создана специальная организация для помощи желающим выехать за рубеж для получения религиозного образования. Кроме того, он дал поручение сформировать базу всех обучающихся за пределами республики граждан и следить за их успеваемостью.

Сестра одного из пропавших ингушей, которые в Каире жили и учились, рассказала об их задержании «Кавказскому Узлу» 7 ноября 2018 года. По словам Хавы Плиевой, связь с молодыми людьми была потеряна еще летом. «14 августа к ним в дом ворвались и забрали всех», — рассказала она.

Джаннат Дугиева, мать другого студента, узнала подробности задержания от очевидцев, выходцев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, которые также были задержаны, но впоследствии освобождены. «Большую часть задержанных отпустили. Те, кого отпустили, говорят, что наших детей содержат в нечеловеческих условиях. Они живут на бетонном полу, без матрацев, их кормят раз в день объедками», — пояснила собеседница издания.

Жена пропавшего Илеза Аушева проживала в Египте вместе с мужем и стала свидетелем задержания. «Силовики ворвались к нам в квартиру, надели наручники, вывели [мужчин] из помещения и посадили в разные машины. Я не знаю, куда его отвезли после [задержания]», — сообщила она, добавив, что саму ее вместе с детьми продержали в неизвестном помещении в течение 10 дней, а затем депортировали в Россию.

В МИД России предположили, что россияне могли быть задержаны в связи с нарушением требований местного миграционного законодательства. Они могли приехать в страну на обучение, не получив разрешения на длительное пребывание. По словам родственников пропавших, внешнеполитическое ведомство не приняло конкретных мер для их поиска.

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