Ингушские студенты рассказали об избиении резиновым молотком при обыске

Студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ) сообщили об избиении во время обысков в общежитии и написали 13 жалоб на действия силовиков. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на их адвоката Алихана Хашиева.

Согласно рассказам учащихся, сотрудники силовых структур били их ногами по телу, одного ударили резиновым молотком по голове и электрошокером в пах. Некоторые студенты пожаловались на исчезнувшие деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Один из пострадавших сказал изданию, что сначала задержали только 36 ингушей. Других студентов — из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Таджикистана и США — отправили в отделение только после того, как подъехали представители постпредства Ингушетии в Москве и подняли панику.

Полиция и Росгвардия пришли в общежитие РГГРУ с обыском утром 17 декабря. Всех студентов вывели в коридор и положили на пол или поставили на колени и продержали так несколько часов. По итогам рейда было задержано несколько десятков учащихся, изъяты наркотики и травматическое оружие. В вузе произошедшее назвали «профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений».

Приезду силовиков предшествовал конфликт ингушей из РГГРУ с таджиками из соседнего Российского университета дружбы народов (РУДН), а также жалобы на ингушских студентов внутри самого общежития.

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