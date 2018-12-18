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Жильцы студенческого общежития рассказали о «борзых ингушах»

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Жители студенческого общежития Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ), где прошли обыски и задержания, рассказали об обстановке до визита силовиков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Один из жильцов на условиях анонимности признался, что выходцы из Ингушетии, проживающие там, «ведут себя борзо». «Дань они не собирают, но ведут себя очень борзо. Любят словесно глумиться, унижать. И поделать никто ничего не может. Как только кто-то дает им отпор, тут же со всего района прибегает толпа их соплеменников и реально начинает всех "щемить"», — рассказал источник газеты, не раскрывая своего имени.

Другая собеседница газеты подтвердила ранее выдвинутую версию о том, что визиту силовиков предшествовал конфликт местных студентов со студентами РУДН из Таджикистана. Конфликт, по ее словам, закончился стрельбой. «Наши стреляли, ингуши. С балкона. Потом подъехали их земляки, тоже стреляли. Все таджики разбежались. Они-то без оружия были», — рассказала она.

Ректор Вадим Косьянов признал, что студенты в последнее время начали жаловаться на ингушей. Он подчеркнул, что руководство университета пыталось привлечь внимание к проблеме ингушской диаспоры. Косьянов сообщил, что в общежитии живут несколько «задиристых человек». «Были жалобы, что к ним приходят неизвестные люди, что они проникают в общежитие с улицы через окна. Студенты видели незнакомых людей в туалете с оружием в руках. Потом эта драка, выстрелы. Все это после учебных пар», — добавил ректор.

В постпредстве Ингушетии при президенте «Ленте.ру» уточнили, что никакой официальной информации о случившемся от правоохранительных органов не получали. «Ранее ни от руководства РГГРУ, ни от руководства общежития никаких сигналов о нарушениях, в которых были замечены ингушские студенты, не поступало», — говорится в письме, имеющемся в распоряжении редакции. Со студентами пообещали провести несколько встреч, а о развитии ситуации будут докладывать главе республики Юнус-Беку Евкурову.

Полиция и Росгвардия нагрянули в общежитии РГГРУ с обыском утром 17 декабря. В вузе происходящее назвали «профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений». По последним данным, были задержаны 16 человек, среди них ингуши, русские и несколько африканцев.

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Предыстория: Названа причина массовых задержаний в общежитии московского вуза
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