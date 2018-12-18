Названа причина массовых задержаний в общежитии московского вуза

Обыски и задержания, прошедшие утром 17 декабря в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ), могли быть связаны с нападением на студента из Таджикистана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проректор вуза по воспитательной работе Юрий Панов рассказал, что пострадавший подал заявление в полицию. По его словам, на учащегося из Таджикистана напали студенты из Ингушетии. Они избили потерпевшего и выстрелили в него из травматического пистолета.

По данным пресс-службы постоянного представительства Ингушетии в Москве, в ходе обысков были задержаны около 40 студентов из республики. Также в полицию попали учащиеся из других регионов Северного Кавказа. Вечером 17 декабря всех задержанных отпустили. Правоохранители проверяют информацию о причастности ингушей к нападению, руководство вуза не планирует их отчислять.

17 декабря сотрудники полиции и Росгвардия пришли с обыском в общежитие РГГРУ. Очевидцы рассказали, что во время спецоперации выбивали двери в комнаты, жильцов выводили в коридор в нижнем белье, положили на пол, некоторых ударили дубинкой. В вузе происходящее назвали «профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений».

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