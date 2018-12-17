Силовики устроили облаву на московский вуз и задержали студентов

В общежитие Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ) в Москве рано утром с обыском нагрянули полиция и Росгвардия, говорится в группе вуза во «ВКонтакте».

В сообщении полицейский рейд называется профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений, в ходе которого силовики нашли и изъяли наркотики и травматическое оружие. Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что задержаны около 20 человек.

Во время спецоперации были выбиты двери в некоторых комнатах. Жильцов общежития вывели в коридор в нижнем белье, положили на пол, некоторых ударили дубинкой. Позднее всех на этаже поставили к стене, одеться разрешили лишь через несколько часов, после чего в здание зашли кинологи с собаками, рассказали «Дождю» очевидцы. По словам одного из собеседников, были задержаны башкиры, ингуши, африканцы и таджики.

Помимо этого, рейды прошли в женском корпусе, где также выламывали двери. Девушек попросили надеть халаты и встать к стене в коридоре. Их отпустили через полчаса. Одна из студенток сказала изданию, что человек в штатском спрашивал ее, «где тут наркоманы живут», других просили рассказать, как им живется в общежитии.

В разосланном журналистам сообщении пресс-служба постпредства Ингушетии в Москве подтвердила, что среди задержанных есть студенты из республики. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил подчиненным выяснить обстоятельства случившегося и установить личности задержанных. Ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики — постпреда региона в Москве Алихана Цечоева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru