Раскрыта личность подозреваемого в нападении с ножом на преподавателя «Бауманки»

Подозреваемый в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Дмитриева раньше учился в вузе; его отчислили незадолго до инцидента. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен за неуспеваемость и неуплату обучения», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

По информации Telegram-канала «112», что молодого человека зовут Жаслан Кудайбергенов, он родом из Казахстана и был аспирантом в МГТУ. К Дмитриеву у него якобы была личная неприязнь.

«Дело в том, что Дмитриев преподаватель хоть и молодой, но жутко принципиальный. В общем, Жаслан с аспирантуры вылетел. Видимо, решил отомстить. Взял нож и ждал в туалете, пока Александр Дмитриев не войдет. Бил так, чтобы убить, но все же сил не хватило, Дмитриев вырвался и позвал на помощь», — говорилось в публикации. По информации канала, даже после операции состояние педагога остается тяжелым.

Нападение на Дмитриева было совершено в пятницу, 29 июня, в туалете вуза. Преподаватель получил два ножевых ранения — в живот и в плечо. На следующий день полицейские задержали подозреваемого. По факту инцидента возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное применение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия»). Наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

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