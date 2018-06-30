Россия
 
Последние новости
В России ответили на призывы США к отказу от «Северного потока-2»
Рассказавшего о плате за дождь чиновника уволили
Пакистанцы попытались пробраться в Европу по паспортам болельщиков
Взрыв японской ракеты попал на видео
Cборной России отказали в тренировке на поле «Лужников»
Определен срок открытия северо-восточного участка Большой кольцевой линии  
Путин подписал национальный план по борьбе с коррупцией
Российская футболистка отказала мужской сборной в победе над Испанией
Разоблачитель российского допинга взялся за бразильский футбол
Новости партнеров

Мужчина с ножом тяжело ранил преподавателя МГТУ имени Баумана

Перейти в «Мою Ленту»

Московские полицейские проверяют информацию о нападении неизвестного мужчины с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что накануне, 29 июня, в туалете вуза на четвертом этаже молодой человек набросился с ножом на ассистента кафедры медико-технических информационных технологий Александра Дмитриева. Один удар он нанес в живот, второй — в плечо. Педагог выбрался в коридор и позвал на помощь. В этот момент нападавший выбежал из туалета и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Mash публиковал фотографии подозреваемого и израненного Дмитриева в ожидании врачей.

Причина инцидента пока неизвестна. Преподаватель сообщил полицейским, что не знаком с нападавшим.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Московский школьник принес в школу нож и напал на ученика
Российских учителей решили научить защищаться от «колумбайнеров»
Напавший на башкирскую школу «колумбайнер» предупреждал о своих намерениях
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Собрался весь двор и надавали тумаков»

Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
17:33Сегодня

Рассказавшего о плате за дождь чиновника уволили

13:19Сегодня

Навальный улетел в Европу накануне митингов

13:11Сегодня

У офиса НТВ появился баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает»

Россия00:0429 июня

«Люди случайно наступают на мины...»

Российский врач бросила все и уехала в Сирию спасать людей
15:42Сегодня

Путин подписал национальный план по борьбе с коррупцией

17:3529 июня

Воспитатели встали на защиту челябинского интерната после обвинений в педофилии

11:17Сегодня

Макаревич пригрозил силовикам адом за преследование правозащитника Дмитриева

00:3121 июня

«Члены мне нравятся чисто эстетически»  

На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
14:0529 июня

Для китайцев сделали особенную «Тройку»  

20:5529 июня

Сотрудники опеки продолжили работу после обвинений в торговле детьми

15:01Сегодня

Предприимчивые россияне нашли карете скорой помощи новое применение

Россия
«Собрался весь двор и надавали тумаков»
Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
Рассказавшего о плате за дождь чиновника уволили
«Люди случайно наступают на мины...»
Российский врач бросила все и уехала в Сирию спасать людей
Мужчина с ножом тяжело ранил преподавателя МГТУ имени Баумана
У офиса НТВ появился баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает»
Путин подписал национальный план по борьбе с коррупцией
Макаревич пригрозил силовикам адом за преследование правозащитника Дмитриева
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Пакистанцы попытались пробраться в Европу по паспортам болельщиков
Разведка США уличила КНДР в производстве ядерного топлива на секретных объектах
США задумались о возможности вывода войск из Германии
Ким Чен Ын отчитал женщин за антисоциалистический вид и поведение
Австрия признала третий пол
Трамп допустил возможность признания Крыма российским
Все материалы
Бывший СССР
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Украина признала беспомощность перед Россией в Азовском море
Бывший президент Украины предложил способ вернуть Крым
Украинские националисты предъявили «права» на Дальний Восток
Командир украинских десантников пошел за продуктами и получил ножом в живот
Глава ДНР пригрозил расстрелять миротворцев ООН
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
В России ответили на призывы США к отказу от «Северного потока-2»
США открестились от выхода из ВТО
Узнаны все лица «ВКонтакте»
Джордж Сорос купил долю в Xiaomi
Эксперты оценили влияние увеличения пенсионного возраста на срок жизни
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Все материалы
Силовые структуры
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Глава МВД наградил иностранных полицейских за помощь на ЧМ-2018
ФСБ задержала африканцев за попытку сбежать из России в Норвегию
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Улюкаеву в колонии предложат заняться булками и яйцами
Полковника Захарченко связали с вымогательством у «рыбного короля»
Все материалы
Наука и техника
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Взрыв японской ракеты попал на видео
Первая частная японская ракета взорвалась в воздухе
Заключен первый контракт на поставку Су-57
Чума фашизма
В «немецком Стоунхендже» обнаружены следы жертвоприношений женщин и детей
На дне Балтийского моря нашли советскую подлодку
Все материалы
Спорт
Чемпионы и обладатели Кубка СССР — футболисты московского «Спартака» на Красной площади «Мячик гоняли здорово, люди оказались дерьмо»
Убийцы Сталина и шпионы фашистов: за что Берия посадил основателей «Спартака»
Cборной России отказали в тренировке на поле «Лужников»
Российская футболистка отказала мужской сборной в победе над Испанией
Разоблачитель российского допинга взялся за бразильский футбол
Это было странно
Самый загадочный город принял чемпионат мира. И что вышло?
Дзюба признался в готовности встать на ворота в матче с испанцами
Футболист сборной Франции отказался от денег за игру на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Умер российский мультипликатор и комиксист Хихус
Режиссер «Черного лебедя» заговорил по-русски после Большого театра
Беги, Слай, беги
Кино недели: от «Убийцы 2» до «Плана побега 2»
Известные дети-актеры советских фильмов оказались алкоголиками и самоубийцами
Пышная супергероиня Фэйт получит собственный фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Владелица магазина пожаловалась в сети на неудачи и обогатилась
Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»
Телеведущие растянули глаза «под корейцев» в прямом эфире и лишились работы
Артемий Лебедев набросился на обиженного Чичваркина из-за «колхозного» сайта
Все материалы
Ценности
«Горячие эротические сны»
Самые дикие и загадочные надписи на одежде звезд
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
С дымком
Дреды и тюрбаны: что скрывают растаманы
Из обложек российских паспортов сделали женскую сумку
Модель с монобровью призвала не стесняться
50 Cent унизил Мэйуэзера за часы
Долгожданный бренд одежды придет в Россию
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Франция нашла развлечение для нудистов
«Натали Турс» отменила чартеры
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
Иностранным туристам заплатят из российского бюджета
Все материалы
Из жизни
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Американец захотел поснимать под юбками незнакомок и взорвался
Неуклюжая потасовка полицейского с ворами попала на видео
Пятеро слонов затоптали тайца насмерть
Пьяный ирландец швырнул жареную курицу в бывшую и пошел под суд
Все материалы
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
Длительный тест Peugeot 3008
Подводим итоги, подсчитываем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
«Гелик в квадрате» превратили в безумный кабриолет
Британцы нашли заброшенный контейнер с деталями для сборки Ferrari
Nissan переделал GT-R в 720-сильный суперкар будущего
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы