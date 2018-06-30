Мужчина с ножом тяжело ранил преподавателя МГТУ имени Баумана

Московские полицейские проверяют информацию о нападении неизвестного мужчины с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что накануне, 29 июня, в туалете вуза на четвертом этаже молодой человек набросился с ножом на ассистента кафедры медико-технических информационных технологий Александра Дмитриева. Один удар он нанес в живот, второй — в плечо. Педагог выбрался в коридор и позвал на помощь. В этот момент нападавший выбежал из туалета и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Mash публиковал фотографии подозреваемого и израненного Дмитриева в ожидании врачей.

Причина инцидента пока неизвестна. Преподаватель сообщил полицейским, что не знаком с нападавшим.

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