Российских учителей решили научить защищаться от «колумбайнеров»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с думской фракцией «Единой России» выступила за введение системы обучения учителей правилам поведения в случае вооруженного нападения на школу, передает «Интерфакс».

«Мы просим министерство образования, чтобы они вместе с нашими сотрудниками — а у нас есть специальный отдел по делам семьи, детей и отцовства, и по образованию есть подразделение — разработали эти тренинги и их проводили», — сказала она.

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По словам Москальковой, люди не знают, что делать в случае возникновения подобных угроз, не умеют находить убежище. «Какую нажать кнопку, как себя вести, какие слова можно сказать нападающему. Это все очень серьезная тема, над которой нужно работать», — пояснила омбудсмен.

В ночь на 8 мая в селе Новоберезовское Забайкальского края выпускник напал с ножом на директора школы из-за того, что ему не понравилась написанная им характеристика. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

18 апреля сообщалось о девятикласснике из Башкирии, который устроил резню и поджог в школе. Молодой человек планировал нападение заранее, не скрывая этого от взрослых и сверстников.

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