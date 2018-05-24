Московский школьник принес в школу нож и напал на ученика

В Москве подросток напал с ножом на другого ученика в школе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 24 мая.

Инцидент произошел в школе на Планерной улице на северо-западе города. Отмечается, что участникам конфликта по 16 лет. «Один из них нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение», — сказал собеседник агентства.

В столичном управлении МВД уже подтвердили эту информацию, на месте работают сотрудники полиции.

18 апреля в Башкирии подросток устроил резню и поджог в школе. В результате пострадали две ученицы, учитель информатики и сам виновник ЧП, пытавшийся покончить с собой. Сообщалось, что девятиклассник предупреждал о своих намерениях в социальных сетях и не скрывал принадлежности к сообществу «колумбайнеров».

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