Полиция задержала подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана

Столичные полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в нападении на преподавателя Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Об этом агентству ТАСС сообщили в столичном главке МВД,

Ранее 30 июня сообщалось, что в туалете вуза на четвертом этаже молодой человек набросился с ножом на ассистента кафедры медико-технических информационных технологий Александра Дмитриева. Один удар он нанес в живот, второй — в плечо. Педагог выбрался в коридор и позвал на помощь. В этот момент нападавший выбежал из туалета и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное применение тяжкого вреда здоровью». Причина инцидента пока неизвестна. Преподаватель сообщил полицейским, что не знаком с нападавшим.

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