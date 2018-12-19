Студенты рассказали об унижениях ингушей и чеченцев из московского общежития

Пострадавшие в результате обысков и задержаний, которые прошли в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ), рассказали об испытанном унижении. Слова неназванных очевидцев событий опубликованы в Telegram-канале «Главком РИ».

«Наших ребят били, унижали, применяли электрошокер в пах, издеваясь, срывали флаги Ингушетии и Чечни, приговаривая, "ну что пидорасы помирились уже вы"», — говорится в сообщении. По словам очевидца, среди силовиков был также некий куратор ФСБ по имени Андрей. Ему приписывают такие слова: «Я из ФСБ, и даже если мы ничего у вас не нашли, я могу придумать и посадить вас, а если начнете жаловаться старшим, мы к вам приедем еще раз, но будет намного хуже!»

Визиту силовиков предшествовал конфликт студентов-ингушей с учащимися РУДН из Таджикистана. Кроме того, как рассказали в РГГРУ, студенты в последнее время начали жаловаться на ингушей. Ректор университета Вадим Косьянов рассказывал, что в общежитии живет несколько «задиристых человек».

Полиция и Росгвардия нагрянули в общежитие РГГРУ с обыском утром 17 декабря. В результате были задержаны несколько человек: среди них были ингуши, россияне из других регионов и африканцы. В вузе происходящее назвали «профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений».

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