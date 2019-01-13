МВД открестилось от задержания блогера из-за репоста видео с похорон рецидивиста

Блогер Виктор Торопцев, распространивший информацию о похоронах криминального авторитета с участием главы местной полиции и прокурора, не был задержан. Об этом заявил представитель МВД по Хабаровскому краю, передает РИА Новости.

По его словам, блогера один раз приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео.

О задержании блогера стало известно 12 января. По словам жителя Амурска, Торопцева задержали сотрудники ГИБДД за якобы недействительное водительское удостоверение, хотя информации о лишении прав до этого он не получал и в суд вызван не был. н связывает свое задержание с распространением видеоролика, на котором запечатлено шествие жителей Амурска по автомобильной дороге за гробом местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба.

10 января в полиции Амурского района заявили, что намерены обратиться в суд после сообщений в соцсетях о том, что их начальник принял участие в похоронах Зарубы. Главу районных правоохранительных органов заметил один из интернет-пользователей.

Видеозапись траурной процессии с гробом Зарубина, недавно скончавшегося от рака, появилась в январе. Судя по записи, в похоронах участвовали не менее ста человек, они фактически перекрыли движение по одной из городских улиц.

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