Честь несшего гроб преступника российского главы полиции решили защитить

В полиции Амурского района (Хабаровский край) намерены обратиться в суд после сообщений в сети о том, что их начальник принял участие в похоронах местного криминального авторитета Юрия Зарубы. Об этом в четверг, 10 января, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева, передает РИА Новости.

«Иск о защите чести и достоинства подготовят после завершения проверки, информацию должны оценить наши юристы», — пояснила представительница ведомства. Уточняется, что в местной прокуратуре, главу которой также якобы заметили среди участников траурной процессии, от комментариев воздержались.

Ранее житель Амурска рассказал в соцсетях о главе районной полиции, несшем гроб криминального авторитета Зарубы. К сделавшему запись человеку сразу же приехали полицейские. «Сказали, чтобы мы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы», — пояснил он.

9 января в сети появилась видеозапись траурной процессии с гробом Зарубина, недавно скончавшегося от рака. Судя по записи, в похоронах участвовали не менее ста человек, они фактически перекрыли движение по одной из городских улиц.

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