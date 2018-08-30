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Убитого в Забайкалье авторитета похоронили «как короля»

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Антон Жданов (слева)

В Петровско-Забайкальске похоронили местного криминального авторитета Антона Жданова (Жданчик), убитого 28 августа в ходе нападения на воинский эшелон. Церемония прощания с ним оказалась пышной, пишет «Московский комсомолец» (МК).

Среди прочего, прозвучала фраза, что со смертью Жданова город «лишился опоры».

Похороны начались днем и продолжались до глубокого вечера. У кладбища собралось более 100 машин — как дешевых, так и дорогих, а многие жители специально пораньше ушли с работы. Могильный холм был полностью засыпан цветами, было произнесено несколько десятков прощальных речей, в том числе приехавшими из других регионов приятелями убитого. Его, по выражению МК, хоронили «как короля».

Сами жители города отзываются о Жданове отрицательно. По их словам, он устраивал поборы в школах, а отобранные деньги «скидывал в воровской общак». Помимо этого, Жданчик вымогал деньги у местных жителей.

28 августа воинский эшелон, следовавший на учения, сделал плановую остановку на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Группа контрактников зашла в местное кафе, в котором Жданчик праздновал свой 29-й день рождения. По неустановленной пока причине между местными жителями и солдатами вспыхнула ссора, во время которой Жданов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на военнослужащих с ножом и ранил двоих из них. Затем пьяная компания попыталась напасть на эшелон, в который убежали солдаты, и забрасывала его камнями. Часовой после предупредительного выстрела открыл огонь на поражение и убил Жданова.

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