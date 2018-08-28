Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье

Группа неизвестных попыталась напасть на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье. В результате один из нападавших был застрелен часовым, остальным удалось скрыться, сообщает «Интерфакс».

«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский завод, применил оружие по группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста, и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали», — говорится в сообщении Восточного военного округа.

Отмечается, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.

Ранее 24 марта 2017 года стало известно о нападении группы вооруженных лиц на КПП полка Росгвардии в Чечне. Сообщалось, что в ходе перестрелки были уничтожены шесть боевиков.

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