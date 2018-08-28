Установлено число напавших на воинский эшелон в Забайкалье

Следовавший на учения воинский эшелон в Забайкалье закидали камнями около 10 человек. Об этом во вторник, 28 августа, в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили РИА Новости.

«Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями», — говорится в сообщении ведомства. В то же время источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что эшелон Центрального военного округа (ЦВО) следовал на учения «Восток-2018».

«Это был эшелон ЦВО, который перебрасывал военнослужащих на учения "Восток-2018" на полигон под Читой. Ведется расследование всех обстоятельств, которые привели к ЧП в Забайкальском крае», — отметил он.

Ранее 28 августа сообщалось, что напавшие на военный эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье были связаны с криминальным миром. Часовой застрелил одного из нападавших по прозвищу Жданчик 1989 года рождения, который являлся «смотрящим» — координатором криминальных групп.

Он вместе с друзьями отмечал свой день рождения в кафе у вокзала. «У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — рассказал источник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района. По его словам, погиб именинник, еще один человек получил ранение.

Представители Восточного военного округа сообщили, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ.

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