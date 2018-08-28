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Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

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Напавшие на военный эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье были связаны с криминальным миром. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

Отмечается, что погибший по прозвищу «Жданчик» 1989 года рождения являлся «смотрящим» — координатором криминальных групп. Он вместе с друзьями отмечал свой день рождения в кафе у вокзала. «У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — рассказал собеседник. По его словам, погиб именинник, еще один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных попыталась напасть на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье. Один из нападавших был застрелен часовым.

Представители Восточного военного округа сообщили, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.

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