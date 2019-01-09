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Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео

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В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба. Как видно на опубликованном на YouTube видео, его гроб несли по автомобильной дороге, а впереди и вслед шли десятки человек.

Снявшая ролик женщина утверждает, что перед шествием на эту дорогу приехали рабочие и посыпали ее песком.

Один из горожан, как пишет «Росбалт», заявил, что на церемонии присутствовал начальник отдела МВД по Амурскому району, но руководитель пресс-службы краевого УМВД Ирина Щеголева опровергла эту информацию. Вместе с тем назначена служебная проверка, также полиция изучит, насколько серьезный урон был нанесен репутации правоохранительных органов.

Агентство также сообщает со ссылкой на одного из местных жителей, что Зарубин, «смотрящий за городом», недавно скончался от рака.

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