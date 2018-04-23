Умер потерявший титул единственный адыгейский вор в законе

В Армавире (Краснодарский край) состоялись похороны 50-летнего криминального авторитета Мухамеда Петова, известного в криминальных кругах, как Мишка Черкес. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Петов был первым и единственным вором в законе из Адыгеи; он получил воровской титул в 1993 году и был лишен его 10 лет спустя. Коронация 24-летнего Петова, только отсидевшего срок за групповое изнасилование, состоялась по инициативе армавирского вора армянского происхождения Нодара Штаманетяна (Нодар).

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По данным «Прайм Крайм», после гибели Нодара в автокатастрофе в 1994 году, Петов фактически стал контролировать всю преступную жизнь Армавира. Авторитет в том числе получал деньги с предприятий пищевой промышленности, общественного питания и игорных заведений.

«Фирменной статьей чисто криминального дохода в Армавире тех лет считалось получение [криминальными элементами] денежного возмещения за возврат (ими же) угнанных автомобилей», — отмечает ИА.

Противники Петова совершили на него несколько покушений; последнее, в 2003 году, навсегда приковало его к постели. Вскоре после этого он был лишен воровского титула сторонниками Аслана Усояна (Дед Хасан), которые обвинили его в растрате «общака», беспределе, а также изнасиловании жены одного из криминальных авторитетов.

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