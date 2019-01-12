Российского блогера задержали после репоста видео с похорон криминального лидера

В Амурске Хабаровского края задержали блога Виктора Торопцева, который опубликовал в соцсетях видеозапись с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба. Об этом в субботу, 12 января, «ОВД-Инфо» сообщил житель города.

По данным источника, Торопцева задержали сотрудники ГИБДД за якобы недействительное водительское удостоверение, хотя информации о лишении прав до этого он не получал и в суд вызван не был. Задержанный пробудет в отделении полиции до понедельника, 14 января.

Уточняется, что блогер объявил голодовку. Он связывает свое задержание с распространением видеоролика, на котором запечатлено шествие жителей Амурска по автомобильной дороге за гробом Зарубы. Автором данного видео пользователь не является.

Ранее Торопцев разместил видео похорон на двух своих YouTube-каналах и в Instagram, указав при этом ссылку на первоисточник. В издании отметили, что впервые материал был опубликован в Twitter-аккаунте «Распад и неуважение». Однако впоследствии блогер удалил запись по требованию сотрудников правоохранительных органов. Собеседник издания также рассказал, что Торопцеву неоднократно поступали звонки с угрозами.

10 января сообщалось, что в полиции Амурского района намерены обратиться в суд после сообщений в соцсетях о том, что их начальник принял участие в похоронах Зарубы. Главу районных правоохранительных органов заметил один из интернет-пользователей.

В январе в сети появилась видеозапись траурной процессии с гробом Зарубина, недавно скончавшегося от рака. Судя по записи, в похоронах участвовали не менее ста человек, они фактически перекрыли движение по одной из городских улиц.

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