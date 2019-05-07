Суд смягчил наказание ловцу покемонов в российском храме

Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому, приговоренному к условному сроку за публикацию видео с игрой в Pokemon GO во время службы в православном храме Екатеринбурга. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Соколовского освободили от наказания, назначенного по девяти эпизодам статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и определили срок в виде шести месяцев ограничения свободы. Судья также отметил, что по сути наказание считается фактически отбытым.

Ходатайство, в связи с частичной декриминализацией данной статьи, подал адвокат Соколовского.

Изначально молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 138.1 («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

В августе 2016 года Соколовский опубликовал в сети видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Видео включает нецензурную брань, в нем также высмеивается христианство. В подводке к записи молодой человек говорил, что считает «полным бредом», что кого-то может оскорбить хождение со смартфоном по церкви. Блогера арестовали в сентябре того же года.

В 2017 году он получил 3,5 года условно, однако срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения.

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