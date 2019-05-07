Силовые структуры
 
Последние новости
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
В Могилеве торжественно открыли перила
В Мурманске проведут авиашоу сразу после траура по погибшим в Шереметьево
Панарина поманили в КХЛ пожизненным запасом бензина и матчами против тестя
Украинцы стали зарабатывать в долларах как при Януковиче
Бедняки наелись деликатесным мясом страуса перед постом
Московских водителей предложили штрафовать по-новому 
Суд отказался возвращать Савченко в тюрьму
Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником
Новости партнеров

Суд смягчил наказание ловцу покемонов в российском храме

Перейти в «Мою Ленту»

Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому, приговоренному к условному сроку за публикацию видео с игрой в Pokemon GO во время службы в православном храме Екатеринбурга. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Соколовского освободили от наказания, назначенного по девяти эпизодам статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и определили срок в виде шести месяцев ограничения свободы. Судья также отметил, что по сути наказание считается фактически отбытым.

Ходатайство, в связи с частичной декриминализацией данной статьи, подал адвокат Соколовского.

Изначально молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 138.1 («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

В августе 2016 года Соколовский опубликовал в сети видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Видео включает нецензурную брань, в нем также высмеивается христианство. В подводке к записи молодой человек говорил, что считает «полным бредом», что кого-то может оскорбить хождение со смартфоном по церкви. Блогера арестовали в сентябре того же года.

В 2017 году он получил 3,5 года условно, однако срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ловцу покемонов Соколовскому смягчили приговор
Блогер Соколовский признан виновным в оскорблении верующих и возбуждении вражды
Ловивший покемонов в храме блогер попросил прощения у оскорбленного священника
Другие материалы рубрики
Силовые структуры16:38 6 мая

«Горящий клубок железа летит по полосе»

Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
17:00Сегодня

Вооруженный игрушечным пистолетом хулиган напал на российский монастырь

17:16Сегодня

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

16:22Сегодня

Названа причина появления «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба»

Силовые структуры00:01 5 мая

Майский градус

В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
14:18Сегодня

Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег

15:55Сегодня

Голодающего в СИЗО Шестуна уличили в получении 27 килограммов еды

14:06Сегодня

Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку

Силовые структуры00:01 8 марта

Царица воров

Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
13:25Сегодня

В России разоблачили группировку поклонников Гитлера

12:02Сегодня

Киллер в маске и камуфляже расстрелял мужчину под Москвой

13:17Сегодня

Нападение киллера в маске и камуфляже на российского бизнесмена попало на видео

Россия
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру
В Мурманске проведут авиашоу сразу после траура по погибшим в Шереметьево
Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево
Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
В Германии насчитали миллионы неграмотных
Обнародованы детали «сделки века» США
Рейтинг Трампа достиг исторического максимума
Заложников захватили в магазине во Франции
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Стала известна роль нового главы армии Украины в Донбассе в «дебальцевском котле»
Первый президент Украины обвинил Хрущева в насильной передаче Крыма
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Родовое проклятие
 
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Украинцы стали зарабатывать в долларах как при Януковиче
Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой
Российские банки захотели спрятать от санкций
Все материалы
Силовые структуры
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Вооруженный игрушечным пистолетом хулиган напал на российский монастырь
Названа причина появления «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба»
Погибшего в СИЗО «русского Илона Маска» заподозрили в отмывании денег
Замглавы полиции Кузбасса задержали за взятку
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Севморпуть защитят «Дивноморьем»
«Зеленый флот» России получит «всевидящее око»
Минобороны получит первый серийный Су-57
Россия придумает огромный атомный авианосец
Все материалы
Спорт
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Чемпион мира по хоккею покончил с собой
Панарина поманили в КХЛ пожизненным запасом бензина и матчами против тестя
«Манчестер Сити» нацелился на преемника Роналду
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
ЦСКА захотел продать бразильца из сборной России
Футболист притворился больным ради просмотра матча Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
Тор обматерил Капитана Америку в спойлерном видео со съемок «Мстителей»
Раскрыта предполагаемая концовка «Игры престолов»
Стивен Кинг выдвинул свою теорию окончания «Игры престолов»
Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Ребенок показал неприличный жест в прямом эфире и рассмешил журналистку
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Малахов заступился за дочь Алсу и упрекнул звезд шоу-бизнеса
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном костюме
Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался
Американская певица нарядилась люстрой
Американский актер принес на вечеринку «собственную голову»
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Федор Конюхов пересек океан
Мощная турбулентность искалечила пассажиров и повредила самолет
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки россиян
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
Мужчина по ошибке отсидел 30 лет за изнасилование, вышел и изнасиловал женщину
Стали известны подробности о родах Меган Маркл
Женщина попыталась проникнуть в ЦРУ и поговорить с «агентом Пенис»
Все материалы
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
УАЗ начал продавать экспедиционный Хантер за миллион рублей
Toyota сделает для императора Японии лимузин-кабриолет
«Мерседес» случайно раскрыл внешность самого экстремального CLA
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Жители российского региона переплатили миллион рублей за ЖКХ
Россиян предупредили о скором подорожании жилья
Звезда «Секса в большом городе» решила избавиться от дома в США
Раскрыта стоимость самой дорогой подмосковной усадьбы
Все материалы