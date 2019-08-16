Сотрудники лесопилки соорудили могилу гибнущим лесам Сибири

Сотрудники лесопилки в Новосибирской области установили крест среди гор древесины на китайском лесоперерабатывающем комплексе в Северном районе. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

«Очень символично. Показывает, как погибают наши деревья», — написал автор поста.

«Сухостой деревенским не разрешают собирать... А тут... Беспредел творится», — написал в комментариях пользователь Антон Рудиш.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

Ранее стало известно, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если эта страна не будет содействовать решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории. «Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин. По его словам, если от китайской стороны будут конкретные шаги, то проблему можно будет решить.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В Авиалесоохране заявляли, что площадь природных пожаров в стране наконец начала сокращаться. По последней информации, в России горят 266,4 тысячи гектаров леса, в том числе в Красноярском крае 135,5 тысячи и в Иркутской области 121,6 тысячи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!