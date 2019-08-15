Россия задумалась о запрете поставок леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если эта страна не будет содействовать решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории. Об этом заявил глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал Кобылкин. По его словам, если от китайской стороны будут конкретные шаги, то проблему можно будет решить.

Министр также рассказал о предложении Пекину построить совместно с Россией селекционно-семеноводческие комплексы для высаживания леса. Он подчеркнул, что это поможет восстановить то, что вырубили незаконно.

Китай — крупнейший потребитель леса в мире. Согласно данным ООН, на Китай приходится до 39 процентов всех мировых закупок древесины, Россия же — один из лидеров экспортного рынка. Однако поставки зачастую проходят по серым и черным схемам. Незаконная вырубка леса и дальнейшая продажа китайским потребителям — одна из ключевых проблем российской Сибири и граничащих регионов России с Китаем.

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