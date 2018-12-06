Медведев ответил на вопрос о вывозе леса в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о нелегальном и неконтролируемом вывозе леса из России в Китай. Вопрос о поставках леса-кругляка задала представитель регионального канала «Томское время» Ирита Минина, прямую трансляцию интервью премьера ведет телеканал НТВ.

Ирита рассказала, что в ее регионе лесники регулярно бьют тревогу о том, что из России гектарами вывозят лес в Китай, она полагает, что подобная проблема свойственна не только Томской области, но и всем приграничным территориям России.

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«Мы крупнейшая лесная держава. Мы обязаны сохранить это богатство нашим потомкам. Для этого мы меняем законодательство, вы знаете, что после того, как ты вырубил гектар, теперь необходимо посадить гектар, как это делают все цивилизованные страны», — заявил Медведев.

Премьер также отметил, что подобных мер недостаточно, поэтому необходимо следить за товарными потоками. «Нужно окончательно навести порядок в этой сфере. Мы сейчас внедряем систему прослеживаемости, по-сути, маркировки поставок лесных товаров, иными словами — различных видов леса. Вот если мы это все введем и это будет работать как система ЕГАИС — это изменит ситуацию радикально», — пообещал премьер, отметив, что таким образом власти будут понимать, откуда появилось каждое бревно.

Китай — крупнейший потребитель леса в мире. Согласно данным ООН, на Китай приходится до 39 процентов всех мировых закупок древесины, Россия же — один из лидеров экспортного рынка. Однако поставки зачастую проходят по серым и черным схемам. Незаконная вырубка леса и дальнейшая продажа китайским потребителям — одна из ключевых проблем российской Сибири и граничащих регионов России с Китаем.

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