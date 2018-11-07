Китай оставят без российского леса

Россия может прекратить экспорт древесины в Китай, если местные власти не станут финансировать восстановление российских лесов. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которого цитирует РБК.

«Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. <...> Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью», — отметил Кобылкин.

По словам министра, он уже предупредил китайскую сторону: «Я китайским коллегам сказал: давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес».

Запрет будет рассматриваться в качестве вынужденной и временной меры, подчеркнул Кобылкин.

Ранее 7 ноября премьер Дмитрий Медведев заявил о скором удвоении товарооборота между Россией и Китаем. Такая цель, по его словам, поставлена перед правительством.

Китай является крупнейшим в мире импортером древесины. По данным ООН, на эту страну приходится 39 процентов мировых закупок. В свою очередь, Россия — крупнейший экспортер с долей рынка в 16 процентов. В 2017 году Россия поставила в Китай 20,7 миллиона кубометров необработанной древесины. Доход от поставок составил около 5,2 миллиарда долларов.

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