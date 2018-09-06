Китайцы задумались об «историческом месте» Сибири

Китайский новостной сервис Jinri toutiao опубликовал материал, в котором автор возмущается нежеланием жителей российской Сибири продавать Китаю древесину.

«В прошлом Сибирь была занята монгольскими предками и, в принципе, является территорией Китая», — говорится в статье. Автор упоминает, что жители региона, богатого древесиной, создали петицию, в которой потребовали от властей запретить Китаю покупать российский лес в течение 10 лет.

В Китае подобные инициативы вызвали волну недовольства. «Торговля древесиной между Россией и Китаем всегда строилась на принципах честности и справедливости без обмана и шантажа. Справедливо ли обвинять в подобных вещах Китай?» — задается вопросом китайский журналист.

Вероятно, речь идет о петиции на сайте Change.org. Ее автор призвала ввести ограничения, согласно которым «деревообработкой должны заниматься только на территории России и только жители нашей страны». Петицию подписали более 639 тысяч человек.

«Территории принадлежали Китаю, а затем отошли другой стране. Это удручает китайский народ и ранит их чувства. Если они действительно этого хотят, то Китай может перестать закупать российскую древесину. Но в этом случае уже через несколько лет российский народ пожалеет об этом. В конце концов, это страна, которой всегда мало», — заключает автор статьи.

В 2017 году Россия являлась лидером по поставкам леса в Китай. На нее приходится около 30 процентов китайского импорта древесины и пиломатериалов.

Jinri Toutiao, или Toutiao, — новостной сервис, в котором контент ранжируется с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. В сентябре 2017 года число пользователей в сутки достигло 120 миллионов человек.

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