Пожары в Сибири спровоцировали таяние льдов в Арктике

Масштабные лесные пожары в Сибири в этом году ускорили и так беспрецедентное таяние льдов Гренландии и Арктики. Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА ФАН.

Метеоролог отметил, что причина кроется в мелких частицах пепла, который оседает на снегу и мешает отражаться солнечному свету. В результате отражение ослабевает, на поверхности задерживается больше тепла, и солнце плавит ледяную шапку и вечную мерзлоту. «Опасность в том, что, когда пепел оказывается на льду, происходит его интенсивное таяние», — добавил он.

По словам Вильфанда, в этом году таять начало 90 процентов ледяного щита Гренландии — такое наблюдалось учеными впервые. Если этот процесс продолжится, произойдет резкий рост Мирового океана. В случае освобождения всех замороженных масс воды на острове, уровень океана повысится на пять-семь сантиметров, и последствия будут катастрофическими.

Вильфанд отметил, что сильный смог от пожаров в Сибири и на Аляске, который переместился в полярные регионы, мешал делать прогнозы погоды. «Даже когда была ясная погода, дым не давал метеорологам анализировать ситуацию», — добавил он.

Ранее о влиянии природных пожаров на глобальное потепление и ускорение таяния арктических льдов говорили во Всемирной метеорологической организации. Эксперты также указывали на разрушительное воздействие на атмосферу парниковых газов, которые в больших объемах выделяются при горении. Дополнительное их выделение в перспективе усугубляет ситуацию с изменением климата и влияет на возникновение еще более сильных пожаров.

По данным Авиалесохраны, летом 2019 года в Сибири горело три миллиона гектаров леса. В российском отделении Greenpeace называли цифру в 5,4 миллиона.

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