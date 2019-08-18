За полярным кругом установлен температурный рекорд

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщили о максимальной в истории температуре в Арктике — 34,8 градуса тепла по Цельсию. Об этом пишет Gizmodo.

По данным NOAA, температурный рекорд 26 июля был зафиксирован шведской метеорологической станцией Маркусвинс — она находится на южной окраине полярного круга.

Как отметили в управлении, температурный рекорд в июле также был установлен на Аляске, что повлекло за собой лесные пожары и массовую гибель лосося. Кроме того, из-за потепления лед в водах Аляски исчез на 6-8 недель раньше обычного срока.

В феврале 2018 года климатолог Зак Лабе (Zack Labe) из Калифорнийского университета в Ирвайне рассказал об аномальной оттепели в Гренландском море, в результате которой средняя арктическая температура в то время была выше нормы на 20 градусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!