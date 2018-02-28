На Северном полюсе установилась аномальная жара

Климатолог Зак Лабе (Zack Labe) из Калифорнийского университета в Ирвайне рассказал об аномальной оттепели в Гренландском море, в результате которой средняя арктическая температура февраля 2018 года была выше нормы на 20 градусов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно системе глобального прогноза США (англ. Global Forecast System), внезапное потепление может привести к увеличению температуры в Арктике до плюс двух градусов в течение следующих месяцев. Температура воздуха в районе, расположенном к северу от полярного круга, на данный момент уже приблизилась к точке замерзания воды.

Аномальные оттепели на Северном полюсе редки, однако в последние годы происходят все чаще. Исследования демонстрируют, что эти явления также становятся все более продолжительными. За период 1980-2010 годов потепление похожего масштаба случалось только четыре раза, столько же оттепелей зафиксировано и в последние пять лет.

По словам ученых, причиной является уменьшение льда в Арктике, в результате чего тепло, содержащееся в океанах, начинает интенсивно выделяться в атмосферу.

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