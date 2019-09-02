Россияне вырубили лес на 90 тысяч рублей и поплатились

На территории Энгельсского лесничества Саратовской области группа лиц произвела незаконную вырубку деревьев. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Уточняется, что неустановленные лица вырубили сырорастущие деревья различных пород, чем нанесли лесному фонду ущерб в размере 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК («Незаконная рубка лесных насаждений»), проводится проверка.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», в который, в частности, входит федеральный проект «Сохранение лесов». Благодаря нему хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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