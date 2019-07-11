В российском регионе восстановят 14 тысяч гектаров лесного фонда

В Омской области планируют восстановить почти 14 тысяч гектаров лесного фонда в рамках реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Кроме того, планируется закупить технику и оборудование для специализированных автономных учреждений Омской области — лесхозов.

На все эти нужды будет выделено 28,1 миллиона рублей в следующем году, 31,26 миллиона — в 2021-м. Уже в 2019-м Омская область получит финансирование в размере 25,5 миллиона рублей. Планируется, что более одной тысячи гектаров на первых порах составит площадь искусственного лесного фонда и почти 4 тысячи — естественного лесоразведения.

«Эти мероприятия позволят полностью покрыть потребности региона в лесовосстановлении. В целом программа рассчитана на шесть лет, но на последние три года показатели еще не определены», — заявили ТАСС в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках проекта хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей.

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