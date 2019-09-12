Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
Объяснено разоружение добровольческих батальонов в Донбассе
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
В РПЦ призвали священника извиниться за совет «остудить пукан» в соцсети
Пассажиры загоревшегося самолета попрощались с близкими и выжили
Выступивших против молебна в школе россиян назвали сектантами
Пользоваться iPhone стало опаснее
Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России
Путин выполнил обещание и выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане
Россия ответила Европе по «Северному потоку»
Лучший следователь ФСБ сел за взятку в 55 миллионов рублей
Новости партнеров

Актер, певица и робот посадят деревья в Красноярском крае

Перейти в «Мою Ленту»

В селе Дзержинское Красноярского края актер Никита Высоцкий, певица Зара и созданный в России робот Promobot будут сажать деревья в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает «ФедералПресс».

В рамках акции планируется высадить около 30 миллионов деревьев. Акция будет проходить в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Бурятии, Якутии и Иркутской области — регионах, которые пострадали от лесных пожаров сильнее всего. Высадкой деревьев будут заниматься представители различных молодежных организаций, творческая интеллигенция и знаменитости.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология». Благодаря нему хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Никита Высоцкий, певица Зара и робот Promobot будут сажать деревья в Красноярском крае
Более половины вырубленных деревьев в российском регионе заменят новыми
Россиян предупредили о росте лесных пожаров
Нацпроекты
Нацпроекты00:03 7 сентября

Своя колея

Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
20:1310 сентября

В Москве появилась премия за лучшие цифровые проекты

14:19Сегодня

Нацпроекты сделали узнаваемее

17:4910 сентября

Более половины вырубленных деревьев в российском регионе заменят новыми

Нацпроекты00:0325 августа

Полный бак

В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
14:18Сегодня

На Кубани отчитались о ремонте дорог

14:09Сегодня

Россиянам показали новый подход к паводкам

19:41 4 сентября

Формулу расчета производительности труда собрались доработать в октябре

Нацпроекты00:0212 августа

Чем богаты

Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
14:05Сегодня

В России озаботились «кадровым резервом» для науки

13:49Сегодня

Российскому региону выдали 82 пианино

13:36Сегодня

На освещение участка трассы «Дон» потратят 790 миллионов рублей

Россия
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
В РПЦ призвали священника извиниться за совет «остудить пукан» в соцсети
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Россияне массово отравились шаурмой
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Выступивших против молебна в школе россиян назвали сектантами
Партнерский материал
Золотая отбивная
На мясе принято экономить. Почему в этом нет никакого смысла?
Все материалы
Мир
Премьер Израиля рассказал о надвигающейся войне
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Россия поведала о риске ядерной войны
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Израиль запустил «Торпеду» в правительство арабского государства
Эли КоэнДжеймс Бонд с Востока
Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами
«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами
Все материалы
Бывший СССР
Грузии предсказали уничтожение «двумя слонами» при вступлении в НАТО
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Объяснено разоружение добровольческих батальонов в Донбассе
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Лукашенко назвал ключевой приоритет белорусской внешней политики
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Все материалы
Экономика
Назван самый популярный автомобиль России
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Германия пригрозила России из-за «Северного потока»
Осколки солнечного камня
Почему холодно в домах жителей Черногорска
Названо новое условие перехода на четырехдневку
Добро пожаловать в бомжи
Как нотариусы лишают людей недвижимости
Основатель Yota создаст в Якутии промышленный кластер
Все материалы
Силовые структуры
Дела главного вора России бесследно исчезли при ремонте отдела полиции
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Россияне смогут эффективнее судиться
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские заключенные сбежали из колонии на празднование Дня города
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
В Москве любящий муж застрелил жену из пистолета ТТ
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты реальные характеристики новых iPhone 11
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
В центре Млечного Пути нашли посылающие сигналы тела
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
В Солнечную систему вошел загадочный объект
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Названо условие покупки Су-57 Индией
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов сравнил Макгрегора и Порье
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Домрачева и Бьорндален помогут Китаю на Олимпиаде
Хабиб Нурмагомедов«Его парни — просто кучка хулиганов»
Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
У футболиста клуба РПЛ похитили 12 наручных часов на миллионы рублей
Марио, супер!
Команда Черчесова одолела Казахстан на последней минуте. Россия почти прошла на Евро-2020
Футболиста «Барселоны» наказали за стрельбу в больнице
Все материалы
Культура
Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Режиссер пожаловался на странное поведение Хоакина Феникса на съемках «Джокера»
Не спешите их хоронить
Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
Иногда лучше жевать
Мединский назвал комиксы убожеством и жвачкой. Вот 20 причин думать иначе
У певца Карела Готта обнаружили острую лейкемию
Кто смеется последним
«Джокер», Донбасс-2025 и Полански: кто и почему победил на Венецианском фестивале
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчину в прямом эфире проверили на верность с помощью эротического танца
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Судья кулинарного шоу разозлил зрителей странным способом есть бургеры
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Хитроумная девушка подставила бывшего парня и угодила в тюрьму
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Ведущая показала откровенное фото в годовщину теракта и прослыла бездушной
Все материалы
Ценности
Раскрыты простые способы хорошо одеваться
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Модель Vogue рассказала о борьбе с прыщами и снискала поддержку
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Пальто Мелании Трамп напомнило про теракт 11 сентября и возмутило американцев
Все материалы
Путешествия
Российский самолет пошел на посадку из-за треснувшего окна в кабине пилотов
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Россияне ринулись в отпуск
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Число пострадавших в Турции россиян резко возросло
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Российский пенсионер утонул в Черном море
Все материалы
Из жизни
Рыбак выловил редчайшего двухцветного лобстера
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Собака унюхала щенят под землей и спасла их от мучительной смерти
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Тюлень помог полицейским задержать контрабандистов с тонной наркотиков
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Все материалы
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender
Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей
Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД
Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России
Все материалы
Дом
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
В Турции решили затопить курдский город
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
В России подешевеет ипотека
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Российский губернатор отказался от резиденции и автомобиля ради нужд больниц
«Люди ходить боятся»
Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Нацпроекты сделали узнаваемее
На Кубани отчитались о ремонте дорог
Все материалы