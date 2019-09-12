Актер, певица и робот посадят деревья в Красноярском крае

В селе Дзержинское Красноярского края актер Никита Высоцкий, певица Зара и созданный в России робот Promobot будут сажать деревья в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает «ФедералПресс».

В рамках акции планируется высадить около 30 миллионов деревьев. Акция будет проходить в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Бурятии, Якутии и Иркутской области — регионах, которые пострадали от лесных пожаров сильнее всего. Высадкой деревьев будут заниматься представители различных молодежных организаций, творческая интеллигенция и знаменитости.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология». Благодаря нему хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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