Названы лидеры экологического рейтинга российских регионов

Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область оказались лидерами по экологической обстановке среди других российских регионов, следует из «Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации», опубликованного на сайте общественной организации «Зеленый патруль».

Помимо перечисленных регионов, в десятку лидеров также вошли Республика Алтай, Москва, Магаданская область, Курская область, Мурманская область, Ульяновская область, Республика Коми. Замыкают список Московская область (76 место), Омская область (77 место), Красноярский край (78 место), Оренбургская область (79 место), Забайкальский край (80 место), Нижегородская область (81 место), Якутия (82 место), Челябинская область (83 место), Свердловская область (84 место), Иркутская область (85 место).

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«На последнем, 85 месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Поступала информация о том, что недобросовестные граждане поджогами пытались скрыть незаконные вырубки. В рейтинге всего одно последнее место. Но по итогам лета на него могли бы претендовать как минимум пять уральских и сибирских регионов», — пояснил председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

«Несмотря на стабильно высокое место в нашем рейтинге как "бельмо на глазу" остаётся ситуация вокруг Мурманского торгового порта, расположенного в центре Мурманска. В наш адрес уже поступали обращения жителей Мурманска в связи с загрязнением города угольной пылью и шумом, вызванным перевалкой угля в порту», — добавил координатор союза «Национальный экологический корпус» Федор Трусов.

Рейтинг был составлен общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус». Он рассчитывается и публикуется четыре раза в год, после каждого сезона.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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