Работу по нацпроекту «Экология» назвали титанической

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назвал предстоящую до 2024 года работа по национальному проекту «Экология» титанической. Его словам передает ТАСС.

«Честно говоря, даже иногда дрожь пробивает, когда понимаешь, какая ответственность до 2024 года. Я понимаю, что мы все не сделаем до 2024 года, но эту работу надо запустить по всей стране. Такую задачу президент России перед нами поставил, и мы должны это сделать», — отметил Кобылкин на уборке бухты Патрокл во Владивостоке перед Восточным экономическим форумом.

По словам главы ведомства, федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» требует меньше всего затрат, однако его эффект министр оценил как колоссальный.

Кобылкин добавил, что, по его мнению, Россия «давно уже ждет и требует» генеральной уборки. В связи с этим он подчеркнул важность участия в проекте всех россиян. «Это не должна быть разовая акция, мы должны за всем следить, не давать мусорить и формировать новые свалки — этого ни в коем случае допускать нельзя. Дети и внуки нам будут благодарны за это», — заключил он.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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