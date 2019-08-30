Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги

Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает ТАСС.

«Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет», — заявил он на совещании в Астрахани.

Глава правительства также призвал усилить систему контроля и взимания штрафов за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнения водоемов и их берегов. По его словам, это должно касаться как предприятий, так и граждан.

Премьер напомнил, что федеральный проект «Оздоровление Волги», который является частью национального проекта «Экология», предусматривает снижение сброса в Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод втрое — с 3,17 кубических километров в 2018 году до 1,05 кубического километра к 2024 году. По словам Медведева, достичь этой цели можно за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений, на что предусмотрено выделение более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В августе сообщалось, что власти Татарстана в рамках нацпроекта «Экология» начнут поднимать со дна Волги затонувшие суда. В акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ Волги в границах региона в настоящее время находятся 90 затопленных судов. 21 из них может оказывать негативное влияние на окружающую среду. В 2023 году планируется поднять семь судов, а в 2024 году — еще 14.

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