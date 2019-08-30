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Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги

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Дмитрий Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает ТАСС.

«Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет», — заявил он на совещании в Астрахани.

Глава правительства также призвал усилить систему контроля и взимания штрафов за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнения водоемов и их берегов. По его словам, это должно касаться как предприятий, так и граждан.

Премьер напомнил, что федеральный проект «Оздоровление Волги», который является частью национального проекта «Экология», предусматривает снижение сброса в Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод втрое — с 3,17 кубических километров в 2018 году до 1,05 кубического километра к 2024 году. По словам Медведева, достичь этой цели можно за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений, на что предусмотрено выделение более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В августе сообщалось, что власти Татарстана в рамках нацпроекта «Экология» начнут поднимать со дна Волги затонувшие суда. В акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ Волги в границах региона в настоящее время находятся 90 затопленных судов. 21 из них может оказывать негативное влияние на окружающую среду. В 2023 году планируется поднять семь судов, а в 2024 году — еще 14.

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