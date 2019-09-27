Российский регион потратит 2,5 миллиарда рублей на чистую воду

Власти Свердловской власти направят около 2,5 миллиарда рублей на реализацию федеральной программы «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, до 2024 года на эти цели будет выделено 2,34 миллиарда рублей из федерального бюджета и около 177 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, по словам первого заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, власти планируют привлечь внебюджетные и частные инвестиции в рамках концессионных соглашений.

В частности, на эти средства модернизируют систему водоснабжения в Кировграде и реконструируют систему водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод в Кушве, а также построят инженерные коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле и водозаборные сооружения и сети водоснабжения в Верхней Туре.

В результате, считают власти, уже в первые три года реализации программы более 500 тысяч жителей Свердловской области начнут получать более качественную питьевую воду.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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