Россияне массово расчистили берега Енисея от мусора

В Красноярске более тысячи человек приняли участие в марафоне по очистке берегов Енисея от мусора. Акция «Чистые берега Сибири» прошла в рамках реализации национального проекта «Экология», сообщает Regnum со ссылкой на министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

По информации агентства, масштабная уборка прошла на площади девять гектаров на острове Молокова. В ней приняли участие чиновники, представители «Русского географического общества», музея геологии Центральной Сибири и местные жители. В итоге удалось собрать около 150 кубометров мусора.

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Ранее стало известно, что местные жители убрали мусор с береговой полосы бухты Мусотова в Находке Приморского края в рамках национального проекта «Экология». Уточняется, что участники акции «Чистая вода» не только убрали мусор, но и засыпали щебнем дорожные ямы. По окончании очистки было вывезено почти 9 кубометров мусора.

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиардов.

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