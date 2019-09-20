Подмосковные леса восстановили после эпидемии жука-короеда

В Московской области с 2013 года восстановили более 43 тысяч гектаров леса, пострадавшего от эпидемии жука-короеда. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 20 сентября.

В настоящий момент прироста площадей зараженного леса в регионе практически не наблюдается, заявил сотрудник пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.

«После эпидемии жука-короеда на месте санитарных рубок высажены сеянцы, специально выращенные в подмосковных питомниках», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что по результатам проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий распространение короеда-типографа подошло к естественным показателям.

21 сентября в Московской области состоится ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше трех тысяч образовательных учреждений и 3,5 тысячи спортсменов. Акция проходит с 2013 года.

Губернатор Андрей Воробьев каждый год сажает дерево на каком-нибудь из участков. По его словам, жители региона активно включаются в экологические проекты.