Раскрыты детали спасательных операций в лесах Подмосковья

В поисках потерявшихся в подмосковных лесах участвуют добровольцы и волонтеры, с начала года спасены 26 человек, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 апреля.

«Оперативному поиску заблудившихся людей в лесу помогает функция геопозиционирования в областной системе-112, благодаря которой операторы имеют возможность автоматически определять местонахождение заявителя», — рассказал Пестов.

По его словам, операторы системы в зависимости от сложности ситуации могут подсказать направление для самостоятельного выхода из леса или направить на помощь поисковый отряд.

«Специалисты рекомендуют любителям лесных прогулок одевать яркую, заметную издалека одежду, иметь при себе заряженный мобильный телефон, а также запас медикаментов, прием которых жизненно необходим», — говорится на сайте областного правительства.

Функция геопозиционирования была внедрена в систему-112 Московской области в 2017 году.