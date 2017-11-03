Власти Подмосковья рассказали о спасении туристов и грибников

Около 900 заблудившихся грибников и туристов вывели спасатели из подмосковных лесов с начала текущего года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве в пятницу, 3 ноября.

«С начала 2017 года поисково-спасательные подразделения и добровольные общественные организации Подмосковья вывели 882 человека, заблудившихся в лесах, в том числе 77 детей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Он отметил, что в активную фазу грибного и ягодного сезонов (август —октябрь) поисковые мероприятия проводились практически ежедневно. В поисковых операциях участвовали кинологические расчеты, а также авиация — дельталеты, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда.

«В июне текущего года в "Систему-112" Московской области внедрена функция геопозиционирования (автоматического определения местонахождения звонящего), благодаря чему повысилась оперативность спасения заблудившихся людей. Так, если телефон пострадавшего заряжен и исправен, спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на выход из леса либо оперативно направить на помощь поисковый отряд», — пояснил Пестов.

В середине июня глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников заявил, что урожай грибов в Московской области в 2017 году может превысить показатели прошлого года благодаря влажной и прохладной погоде.